Ilgiornaleditalia.it - Procreazione assistita è nei LEA, Salutequità "Evitare diseguaglianze"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ROMA - Incentivare le nascite è una priorità sia dal punto di vista demografico sia per la condizione sociale del Paese e con l'entrata in vigore del decreto tariffe, prevista per il 30 dicembre prossimo, in cui si riconosce l'accesso alle tecniche dimedicalmentecome LEA, li