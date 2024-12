Ilrestodelcarlino.it - Primo Natale senza sindaco. Oggi l’accensione delle luci

È stato appena pubblicato il calendario delosimano, il, partito ufficialmente la domenica dell’Immacolata,. Le luminarie sono arrivate ieri esaranno pronte percon il maxi abete, in ritardo rispetto a tutti gli altri Comuni limitrofi. Domenica pomeriggio, appunto, c’è stato il partecipatissimo brindisi inaugurale voluto dai commercianti, che grazie alla Confcommercio hanno garantito la realizzazione del Villaggio natalizio in piazza Boccolino con elfi e Babbia ritirare le letterine e buffet. Laboratori per bambini in piazza sono in programma di nuovo il 14 e 15 e il 21 e 22 dicembre, sempre dalle 15.30 alle 19.30. Organizzate anche le mostre di presepi aperte fino al 6 gennaio nei giorni festivi. Il 22 è in programma anche il concerto della Civica scuola di musica a teatro, il 26 zampognari per le vie del centro dalle 15.