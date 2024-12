Ravennatoday.it - Presentazione del libro che racconta la storia e la tradizione del teatro dei burattini

Leggi su Ravennatoday.it

Venerdì 13 dicembre alle 17, nella sala della biblioteca comunale di Cervia, in via Circonvallazione Sacchetti 111, avrà luogo ladeldi Stefano Giunchi "Mani e. Origini, animazione, drammaturgia" fresco di stampa per le Edizioni del Girasole di Ravenna. Presenta.