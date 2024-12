Avellinotoday.it - Poste Italiane, proseguono gli incontri di educazione finanziaria

Leggi su Avellinotoday.it

per i cittadini di Avellino gli appuntamenti diin modalità webinar. Nello specifico oggi, 10 dicembre, è previsto un incontro alle 16.00 uno su “La protezione” e “La previdenza”. In quest’occasione saranno forniti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi.