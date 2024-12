Cesenatoday.it - Possibili temporali sparsi, ma maltempo in attenuazione: l'allerta diventa gialla

Leggi su Cesenatoday.it

La Regione Emilia-Romagna ha diramato l'meteo nella quale non sono previsti per la giornata di mercoledì 11 dicembre fenomeni meteorologici significativi, pur non escludendo "latà die di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sulla.