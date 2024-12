Scuolalink.it - Posizioni economiche ATA 2024: aumenti stipendio fino a 2.000 euro, corsi di formazione e test finale

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato la procedura di attribuzione delle nuoveATA per valorizzare il personale non docente condiannualia 2.000. I dipendenti interessati possono presentare domanda dal 14 novembre al 13 dicembretramite la piattaforma digitale dedicata. Per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID o CIE, oltre a essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Ripartizione delle 46.297 nuoveIl programma di valorizzazione prevede 46.297 nuovesuddivise in quattro aree di appartenenza del personale ATA: 28.539per l’Area dei Collaboratori, 82 per l’Area degli Operatori, 12.549 primeper l’Area degli Assistenti e 5.127 secondesempre per l’Area degli Assistenti.