Ponticelli: scappa e tenta di liberarsi della pistola. Arrestato un 41enne napoletano

La Polizia di Stato blocca e arresta un uomo di Napoli per detenzione illegale di arma da sparoNell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione abusiva di armi, nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un, con precedenti di polizia, per detenzione illegale di arma da sparo.In particolare, gli agenti del Commissariato, nel transitare in via Angelo Camillo De Meis, hanno notato tre soggetti che, accortisipresenza degli operatori, si sono alla fuga.I poliziotti hanno immediatamente iniziato ad inseguire i fuggitivi. Mentre due hanno fatto perdere le proprie tracce, un terzo, dopo aver raggiunto la propria abitazione, ha lanciato dal balcone una, modello Smith e Wesson modello 38 special fornita di 6 cartucce cal.