Calcionews24.com - Polverosi esalta la Fiorentina: «Stessa magia del Bologna di Motta, il segreto è questo»

Leggi su Calcionews24.com

L’analisi di Albertosull’inizio di stagione delladi Raffaele Palladino in Serie A. Tutti i dettagli in merito Albertoha commentato l’inizio di stagione dellanel suo editoriale sul Corriere dello Sport.COME ILDI– «I punti di contatto sono tanti, a cominciare dall’identità. Quele questahanno in comune lo .