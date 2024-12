Sport.quotidiano.net - Podismo, nuovo successo per l’atleta riminese. Federica Moroni brilla anche in India. Primo posto nella categoria Over 50

Prova eccellente, un ottavoclassifica generale e ilsezione F50 (50) con conseguente titolo mondiale.non finisce mai di stupire ea Bangalore, in, mette insieme una 100 km di grande valore, pur nel contesto di condizioni climatiche davvero proibitive che hanno costretto al ritiro parecchi atleti. Nel Mondiale di specialità, l’ottavoottenuto col tempo di 7h45’19’’ è da sottolineare, così ilF50. Erano venti i giri del campus universitario da completare e lasi è piazzata altra le azzurre, checlassifica per nazioni sono arrivate quinte. Silvia Luna si è piazzata al 18°, Ilaria Bergaglio al 27°. Ritirate Eva Grisoni e Serena Natolini. A vincere è stata la francese Floriane Hot in 7h08’43’’.