PlayStation Wrap-Up 2024, disponibili le statistiche di gioco dell'anno

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il-Up si conferma anche quest'anno come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. A partire dal 10 dicembre, i giocatori potranno immergersi in un'esperienza personalizzata che ripercorre i momenti salienti del loro anno videoludico, offrendo un'analisi dettagliata delle proprie abitudini e preferenze di. Questo resoconto interattivo, accessibile sia tramite .