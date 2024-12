Modenatoday.it - Più controlli contro le devianze giovanili: nuove misure a tutela della sicurezza urbana

Leggi su Modenatoday.it

In risposta al crescente allarme per le condotte devianti, le Forze dell’ordine e la Polizia Locale hanno intensificato la loro presenza in diverse aree cittadine. Particolare attenzione è stata rivolta agli ingressi e alle uscite di istituti scolastici, con una vigilanza fissa presso.