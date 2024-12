Fanpage.it - Picchia violentemente la compagna e si barrica in casa a Milano: i carabinieri entrano dalla finestra

I militari sono stati costretti a entrareper immobilizzare l'uomo e portarlo in caserma. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice giallo all’ospedale. È successo in via De Sanctis, quartiere Stadera.