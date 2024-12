Viterbotoday.it - Piazzale Gramsci ha la sua passeggiata intorno alle mura, ma mancano il verde e le panchine riciclate da viale Trento | FOTO

Leggi su Viterbotoday.it

Tolta la riduzione di carreggiata in. Il cantiere per la camminata ecologicaha terminato la parte più invasiva, cioè la realizzazione del nuovo marciapiede, e per questo è tornata la viabilità classica. L'intervento però non può considerarsi ancora concluso.