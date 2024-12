Leccotoday.it - Pesa Vegia, Ginèe e Giubiana salvi: i falò rituali non saranno 'spenti' dalla legge

I varie giubiane sono: unrituale, quando richiama la tradizione popolare o una rievocazione storica, non sarà soggetto alle limitazioni in materia di accensione di fuochi previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle norme in materia ambientale. A.