Perugiatoday.it - Perugia, incidente sul raccordo: traffico in tilt

Leggi su Perugiatoday.it

Mattinata complicata per arrivare ainsul-Bettolle nelle prime ore di martedì 10 dicembre. Il problema all'altezza dell'uscita per Olmo ha generato code e rallentamenti. Articolo in aggiornamento