Pallavolo | niente da fare per la Verodol Casciavola contro il Delfino Pescia

Dura un set la partita dellaCBD, che dopo cinque tie break consecutivi si arrende in tre set alla capolista del campionato. Tagliagambe deve rinunciare ancora a Barsacchi e a Centi e manda in campo Lilli in regia, Vaccaro opposta, Ciampalini e Bolognini centrali.