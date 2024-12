Oasport.it - Pallamano: Paesi Bassi, Norvegia e Danimarca non sbagliano agli Europei Femminili 2024

Un’altra giornata del Main Round, la quarta, è andata in archiviodi. Tre i match in agenda il 9 dicembre: ecco come sono andate le cose nel Gruppo II.A Vienna, si parte dalla larga vittoria deiche si sono imposti per 37-29 su una Svizzera incapace fino in fondo di tenere il ritmo delle “Oranje”.Successivamente è stata la volta delle campionesse olimpiche di Parigidellache, in una partita appassionante, hanno regolato 32-27 la Germania; con i 9 gol di Reistad a illuminare il duello fra le scandinave e le teutoniche.Infine l’affermazione dellaper 33-26 sulla Slovenia, in un duello non facile per le danesi che all’inizio hanno pagato dazio alla vena realizzativa di Stanko, per lei 8 gol, prima di prendere il largo nella ripresa (primo tempo 17-15).