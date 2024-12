Oasport.it - Pallamano, Europei 2024: Francia al vertice nel Gruppo 1 del Main Round

Laesce vincitrice dal1 delaglidi. Le campionesse del mondo in carica non deludono le attese contro l’Ungheria che davanti al proprio pubblico non è riuscita a respingere il team di Sébastien Gardillou (27-30 il risultato finale).Le due formazioni, in campo quest’oggi presso la F?nix Aréna di Debrecen, continueranno il cammino nella rassegna continentale, già certe del passaggio in semifinale due giorni fa dopo la terza delle quattro giornate previste per il.Escono di scena Polonia e Romania oltre a Montenegro e Svezia. L’ultimo team citato si contenderà nei prossimi giorni il quinto posto assoluto neglicontro l’Olanda o la Danimarca, il duello si terrà il 13 dicembre a Vienna all’interno della Wiener Stadthalle.