Padovaoggi.it - Padova, un Natale da primi della classe: il racconto della festa biancoscudata [Con Video]

Leggi su Padovaoggi.it

Unda invincibili. Al Ristorante Al Bosco di Cervarese Santa Croce, il Calciocelebra la sua cena natalizia in un clima die orgoglio. Una serata di sorrisi e dolci pensieri. Come potrebbe essere diversamente? Ilè primo in classifica, imbattuto, con 14 vittorie e 3.