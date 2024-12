Padovaoggi.it - Ostanel con le associazioni di categoria contro aumento Irap: «Non è giusto che a pagare siano le imprese»

Leggi su Padovaoggi.it

«Questa mattina in Prima Commissione abbiamo udito diversediche hanno confermato quanto ho detto in Aula intervenendo sulla nota di aggiornamento al DEFR: una manovra come quella dell’dell’non può essere fatta in questo modo, convocando un tavolo di audizione.