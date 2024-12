Lanazione.it - Ora è allarme cinghiali. Scorribande nei bagni

Leggi su Lanazione.it

Probabilmente si tratta della stessa famigliola di treavvistata giorni fa nei sentieri interni della Versiliana tra la sorpresa di chi passeggiava o faceva jogging. Il trio, forse per carenza di cibo nel parco, domenica notte ha pensato bene di varcare i cancelli e di attraversare il lungomare di Fiumetto seguendo il proprio olfatto. Seminando però disordine negli stabilimenti balneari, tra aiuole devastate e sacchetti dei rifiuti rotti e dispersi sia nei parcheggi che lungo la ciclopista. Alcuni balneari – in tutta la Marina circa il 30% dei concessionari vive stabilmente nelle case di guardianaggio – hanno ripreso la scena con i telefoni. Protestando per la difficoltà nel fare la raccolta differenziata in quelle condizioni. "Ihanno fatto la loro incursione si presume uscendo dalla Versiliana – dice Francesco Verona, presidente del Consorzio mare Versilia – dove poi avranno fatto ritorno.