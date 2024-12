Arezzonotizie.it - Open day al liceo Petrarca: l'ultimo appuntamento 2024

Leggi su Arezzonotizie.it

Due giornate di “porte-aperte” per ilClassico e Musicale “”. Le attività di orientamento in vista delle iscrizioni all’anno scolastico/25 conosceranno una nuova tappa nella mattinata del 15 dicembre durante la quale sono in programma una serie di attività e iniziative rivolte.