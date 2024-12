Ecodibergamo.it - Onorificenze in prefettura, «momento di eccellenza» per Bergamo

Leggi su Ecodibergamo.it

I RICONOSCIMENTI. Cerimonia di consegna martedì mattina 10 dicembre indelledell’ordine al merito della Repubblica italiana per due ufficiali e 19 cavalieri, il più alto riconoscimento assegnato dal Capo dello Stato a persone capaci di distinguersi per particolari meriti in tutti i settori.