Omicidio a Siracusa 40enne ucciso a coltellate | fermato un 16enne

nella notte. Un ragazzo di 16 anni si è costituito come responsabile dell’uccisione di Christian Regina, ilaccoltellato ieri sera intorno alle 23 sulle scale del condominio di via Italia.: la dinamicaRegina è stato colpito con un fendente al torace ed è morto dissanguato in pochi minuti. Il ragazzo – che viveva nello stesso condominio della vittima – è fuggito ma dopo qualche ora si è costituito, convinto anche dai familiari e dagli inquirenti. Da quanto ricostruito dalla squadra mobile difra ile il minore poco prima è scoppiata una lite nell’androne del palazzo.I motivi Sui motivi il ragazzo è rimasto vago: ha parlato di uno scontro avuto con la vittima prima dell’accoltellamento. Per tutta la notte gli inquirenti hanno sentito i familiari e i condomini per ricostruire il movente dell’