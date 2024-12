Lalucedimaria.it - Oggi 10 dicembre, festa della Madonna di Loreto: il mistero della casa trasportata dagli angeli

Leggi su Lalucedimaria.it

Il 10si ricorda la Beata Vergina Maria di, nel giornotraslazionedi Nazareth giunta in questa terra prodigiosamente per opera degli. Il 10ricorre l’anniversario di un prodigio e si commemora la Beata Vergine Maria di. All’interno del santuario situato in questa località delle Marche si . L'articolo10di: ilproviene da La Luce di Maria.