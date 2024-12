Nuoto Mondiali vasca corta Budapest 2024 oggi in tv | canale e orari martedì 10 dicembre

Leggi su Sportface.it

Prima giornata didiin. In Ungheria si parte alle ore 09.00 con le batterie. Apriranno la rassegna globale le batterie dei 400 metri stile libero femminili. Nel pomeriggio le semifinali e le finali a partire dalle 17.30. Le gare deidiindisaranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito su RaiPlay con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed i collegamenti dalla zona mista di Elisabetta Caporale. Inoltre, le gare saranno trasmesse con commento in inglese in diretta streaming gratuita (previa registrazione) su EurovisionSport.SEGUI LA DIRETTA TESTUALEIL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA DI9.00 Batterie400 metri stile libero femminili100 metri dorso femminili50 metri farfalla femminili200 metri misti femminiliStaffetta 4×100 metri stile libero femminile1500 metri stile libero maschili100 metri dorso maschili50 metri farfalla maschili200 metri misti maschiliStaffetta 4×100 metri stile libero maschile17:30 Semifinali e Finali400 metri stile libero femminili – Finale100 metri dorso femminili – Semifinali50 metri farfalla femminili – Semifinali200 metri misti femminili – FinaleStaffetta 4×100 metri stile libero femminili – Finale1500 metri stile libero maschili – Finale100 metri dorso maschili – Semifinali50 metri farfalla maschili – Semifinali200 metri misti maschili – FinaleStaffetta 4×100 metri stile libero maschili – Finale