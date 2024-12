Oasport.it - Nuoto, Giulia D’Innocenzo eliminata nelle batterie dei 100 dorso ai Mondiali in vasca corta

Non arrivano buone notizie dalla piscina da 25 metri di Budapest (Ungheria), sede dei2024 diin. Nella Duna Arena sono da poco terminate ledei 100femminili, specialità nella quale sui blocchetti di partenza c’era. In un primo momento avrebbe dovuto prendere parte alla prova anche Sara Curtis, che per i tanti impegni ha preferito non affrontare questa specialità.Livello alto nel corso delle heat e persarebbe stato necessario eguagliare e, se possibile, migliorare il suo primato personale di 57.55, stampato il 1° dicembre del 2021. Una buona prima metà di gara da parte di, toccando la piastra dei 50 metri in 27.89.Negli ultimi 25 metri, però, la progressione non è stata della medesima intensità e il tempo da questo punto di vista non è stato amico, visto il 57.