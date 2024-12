Feedpress.me - Nonna prende il nipote sbagliato a scuola e lo porta agli allenamenti. Forse ingannata da una sciarpa e un cappuccio simili. E' accaduto a Udine

Va are il nipotino a, ma poi senza rendersi conto dà la mano a un altro alunno e lovia con sé . E’ successo in unaprimaria di, come rioggi il Messaggero Veneto. Protagonista una, che secondo quanto ricostruito, non si sarebbe accorta di aver ritirato a fine lezioni il bambinoanche a causa dellae ilche il piccolo.