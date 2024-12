Monzatoday.it - Non vede il cartello del varco e prende 40 multe per andare a lavorare: "Dovrò pagare oltre 3mila euro"

Leggi su Monzatoday.it

Un nuovo lavoro e un nuovo tragitto perin ufficio. Un viaggio che dallo scorso 1 ottobre Monica, nome di fantasia, ha fatto tutte le mattina a bordo della sua auto. Da Vimercate a Milano, in piazza Udine. Per una quarantina di giorni si è messa al volante della sua auto – che per.