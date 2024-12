Triesteprima.it - Non solo ucraini, sulla rotta balcanica tornano anche i cinesi

Leggi su Triesteprima.it

CAPODISTRIA -. Era qualche settimana che la loro presenza non veniva riportata sugli organi di informazione locali. L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello di ieri 9 dicembre, quando la polizia slovena ha fermato una Hyundai Accent (immatricolata in.