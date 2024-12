Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, infortunio di Kavara? Può essere il momento di Neres. Sconfitta salutare con la Lazio

Zaccaria, Onofri, Petrazzuolo, Savino, Mora e Carmine Esposito sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Zaccaria: “con la, bisogna intervenire sul mercato”– MARIO ZACCARIA, giornalista: “Bove? E’ una notizia che colpisce in maniera particolare. E’ un ragazzo giovane che aveva puntato tutto il suo futuro su questa professione. Bisognerà vedere in futuro, perché in Italia ci sono regole severe, mentre in altri stati no. Comunque vada, quello che conta di più è la salute di questo ragazzo: se non potrà fare più il calciatore, potrà fare un altro mestiere anche nel calcio.