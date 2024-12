Iltempo.it - Netanyahu avverte: "Se l'Iran si ristabilirà in Siria, pagheranno un prezzo elevato"

In un messaggio diretto al nuovo governo che sta prendendo forma in, il primo ministro israeliano Benjaminha affermato che Israele desidera stabilire relazioni, ma che non esiterà ad attaccare in caso di minaccia per lo Stato ebraico. Lo riferisce Times of Israel. "Se questo regime permetterà all'di ristabilirsi in", ha detto il premier, "o permetterà il trasferimento di armiiane o di qualsiasi altra arma a Hezbollah, o ci attaccherà, risponderemo con la forza e gli faremo pagare un". "Quello che è accaduto al regime precedente accadrà anche a questo regime", ha avvertito, aggiungendo che Israele non ha intenzione di interferire negli affari interni della, ma che farà tutto il necessario per garantire la sicurezza e l'equilibrio. "Dobbiamo evitare una ripetizione degli orribili scenari in Iraq, Libia e Afghanistan", ha detto intanto l'Alta rappresentante per gli Affari esteri e la sicurezza della Ue, Kaja Kallas, parlando, durante un'audizione alla commissione Esteri del Parlamento europeo, dei rischi di violenza settaria e una ripresa dell'estremismo in, esortando le potenze internazionali ad aiutare una transizione pacifica dopo la caduta di Bashar al-Assad.