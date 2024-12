Liberoquotidiano.it - Netanyahu arriva in tribunale: una pesante accusa

A quasi cinque anni dall'inizio del processo per corruzione a suo carico, il primo ministro israeliano Benjaminto inper essere sentito in qualità di imputato e rispondere alle domande sulle accuse penali che gli vengono contestate. Per motivi di sicurezza, le udienze del processo, che riguarda tre diversi presunti casi di corruzione, si svolgono in una sala sotterranea deldistrettuale di Tel Aviv-Jaffa, poiché ildistrettuale di Gerusalemme non dispone di misure di sicurezza adeguate. I ministri e fedelissimi diMiri Regev, Shlomo Karhi e Itamar Ben Gvir sonoti inper offrire il loro sostegno al primo ministro. Anche il presidente della Knesset e parlamentare del Likud Amir Ohana, così come i parlamentari del Likud Avichay Boaron, Osnat Mark e Tali Gotliv sono presenti per offrire il loro sostegno pubblico a