Calcionews24.com - Nesta commenta: «Ci abbiamo provato fino alla fine. Lecce? Continueremo a lavorare allo stesso modo»

Leggi su Calcionews24.com

Le dichiarazioni di Alessandro, tecnico del Monza, dopo la sconfitta dei lombardi contro l’Udinese in Serie A L’allenatore della Monza Alessandroha parlato a DAZN per analizzare la sconfitta per 2-1 contro l’Udinese in Serie A. Le sue dichiarazioni riprese da TMW: PAROLE – «spinto ea fare gol, ma non .