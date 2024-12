Nel 2024104 cronisti uccisi nel mondo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.37 Sono 104 i giornalistiin tutto ilnel 2024,più della metà a Gaza Emerge da un'analisi del l'Ifj, la Federazione internazionale dei giornalisti con sede a Bruxelles. Dopo i 129morti registrati nel 2023, "il 2024 è uno degli anni peggiori", ha detto Anthony Bellanger, segretario generale dell'Ifj. Dopo il Medio Oriente, la seconda regione più pericolosa è l'AsiaPacifico, con 20 morti di cui 6 omicidi in Pakistan, 5 in Bangladesh e 3 in India. In Europa, "la guerra in Ucraina ha causato la morte di 4 giornalisti".