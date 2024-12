Oasport.it - NBA, i risultati della notte (10 dicembre): New York trema ma batte Toronto

Leggi su Oasport.it

Un lunedìche prevedeva una sola partita NBA, e nemmeno un piatto fortissimo. Sfida riguardante la Eastern Conference traRaptors e NewKnicks, con i secondi che rafforzano il loro status di pretendenti ad un posto di rilievo nei playoffndo i canadesi, seppur a fatica, con un complessivo 108-113.Partita più complessa del previsto per la squadra di Tom Thibodeau, poiché i Raptors fanno partita pari per almeno tre quarti, recuperando un margine di dieci lunghezze nel secondo quarto e chiudendo all’ultimo stop and go in vantaggio di quattro punti. Grossi meriti vanno all’ex di turno RJ Barrett, che alla fine ne scriverà 30.Ma non basterà per avere la meglio su New, nonostante la partita rimanga in assoluto equilibrio fino agli ultimi 40 secondi: è Karl-Anthony Towns a salire in cattedra scavando il solco decisivo con gli ultimi cinque punti chiudendo così con 24 punti e 15 rimbalzi, mentre OG Anonuby mette il lucchetto difensivo con la stoppata decisiva su Barrett nella sfida dei coinvolti nella trade dello scorso anno.