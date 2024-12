Napoli ed il possibile ritorno di Victor Osimhen a gennaio | nessuna speranza di un ripensamento

Leggi su Dailynews24.it

Dopo la doppia sconfitta rimediata contro la Lazio, in casaci si interroga sul futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga non sta rendendo come ci si aspettava e fino a questo momento sono solo tre le reti messe a segno dall’ex Inter e pupillo di Antonio Conte che ha fatto di tutto per farlo .L'articoloed ildidi un