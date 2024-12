Ilmattino.it - Napoli, Consiglio Comunale d'urgenza: a rischio i fondi agli sfollati delle Vele

Leggi su Ilmattino.it

Il sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto e ottenuto la convocazione per oggi alle 16 und?. In scadenza ci sono 4 delibere che se non approvate metterebbero in grave.