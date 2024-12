Cataniatoday.it - “Namaste”, Reportage dall’India

Leggi su Cataniatoday.it

” sostiene un progetto di Save the Children per aiutare bambine e bambini colpiti dalle ultime alluvioni in Nepal, Bangladesh e India La prima nazionale del libro “”-si terrà il prossimo 12 dicembre alle 18.00, nella prestigiosa cornice del Palazzo della.