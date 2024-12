Napolitoday.it - Musica, LaBene lancia "Nun me fa parlà"

Venerdì 29 Novembre è uscito in digitale e in radio “Nun me fa” il nuovo singolo di La Bene, nome d'arte della cantautrice Benedetta Tirri (Oltresound/Believe Digital) “E' un brano che vuole far riflettere sulla necessità di combattere la propria condizione di sottomissione e soggezione.