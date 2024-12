Laverita.info - Morti improvvise inarrestabili. Ma autopsie al palo

Leggi su Laverita.info

Alla catena di decessi fulminei non seguono adeguati esami Il medico legale: «Indagare è d’interesse per la salute pubblica». La petizione «Hope», lanciata a luglio e sottoscritta da oltre 2.000 scienziati e dottori, è stata presentata all’esecutivo. I firmatari chiedono la revoca del via libera ai sieri a mRna, sottolineandone gli effetti avversi. Lo speciale contiene due articoli.