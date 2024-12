Unlimitednews.it - Monti “Chi verrà dopo di me continuerà a fare un buon lavoro”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – “Molti degli obiettivi programmatici che ci eravamo dati nel 2017 sono stati realizzati: abbiamo lavorato bene e penso che, al netto della costruzione di infrastrutture e della riqualificazione del porto, la cosa più importante è che c’è un traffico che è cresciuto costantemente e un Pil del nostro scalo che ha avuto un incremento davvero inaspettato”. Così il presidente dell’Autorità portuale per la Sicilia occidentale, Pasqualino, a margine di un incontro al Palermo Marina Yachting. Prima della scadenza del mandato, prevista a luglio 2025, il Presidentesottolinea l’urgenza di “finire l’interfaccia porto-città e i lavori nel bacino per far costruire le navi: i cantieri sono ormai in corso e le aziende stanno lavorando in maniera rapida. In sinergia con la città dobbiamo pensare a una viabilità migliore, riappropriarci di quelle aree che ci consentirebbero di evitare il traffico su via Crispi, realizzare la passerella che attraversando via Crispi ci permetterebbe di collegare il porto a via Amari, dare più ordine in via dell’Arsenale: l’asticella va sempre tenuta alta e sono convinto che chidi meun”.