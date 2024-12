Lapresse.it - Mondiali di nuoto in vasca corta, Walsh da record: è la prima donna ad abbattere il muro dei 24? nei 50 farfalla

Grandi emozioni aidiin. Gretchenha siglato un nuovodel mondo diventando laadildei 24? nei 50.La statunitense ha raggiunto questo straordinario risultato alla Duna Arena di Budapest, in Ungheria, e ha ottenuto l’ingresso in semifinale.? Gretchenbecomes the first woman ever to swim the 50m Butterfly under 24 seconds, setting a new Worldat 23.94! ? pic.twitter.com/UbGCp35eK6— World Aquatics (@WorldAquatics) December 10, 2024