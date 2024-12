Feedpress.me - Mohamed al-Bashir nominato formalmente premier ad interim in Siria fino a marzo 2025

In una dichiarazione televisiva , è stata ufficializzata la nomina dial-come primo ministro addel governo di transizioneno «al 1». Lo riporta il quotidiano Times of Israel . Al-, già a capo del « governo di salvezza » guidato dai ribelli nella provincia di Idlib , è stato incaricato di formare un nuovo governo per gestire la fase di transizione..