Modenatoday.it - Modena verso nuove regole per i circhi con animali: dibattito sul benessere animale

Leggi su Modenatoday.it

L’Amministrazione comunale diriafferma il proprio impegno per il, con l’intenzione di aggiornare il Regolamento per ile quello per gli spettacoli viaggianti. Lo ha annunciato la vice sindaca Francesca Maletti durante il Consiglio Comunale del 9.