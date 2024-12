Milan Fonseca | Se non vinciamo con Stella Rossa difficile arrivare tra le prime otto

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Iltorna protagonista in Champions League. I rossoneri affrontano domani, mercoledì 11 dicembre, laa San Siro per conquistare tre punti fondamentali per sperare ditra le, piazzamento che garantirebbe di volare direttamente agli ottavi di finale: "Se nonla prossima saràpassare tra le .