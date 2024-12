Fanpage.it - Micotossine cancerogene nelle arachidi dalla Cina, maxi sequestrato al porto di Genova

Leggi su Fanpage.it

La partita diprovenientee sequestrata era destinata ad una società toscana operante nel settore del commercio all’ingrosso che probabilmente avrebbe messo in commercio il prodotto in vista delle feste natalizie. Il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato per vendita di sostanze alimentari non genuine.