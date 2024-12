Ilgiorno.it - Michelle Hunziker: “Grata di ciò che la vita mi ha dato. Con Cesare il mio cuore vola. Un consiglio alle 20enni di oggi? Voletevi bene”

Milano, 10 dicembre 2024 – “Io vado a letto la sera e sono sempre moltoper quello che lami ha. Ma soprattutto sono felice di aver investito sugli affetti: in queste tre meravigliose figlie (Aurora Sole e Luce), che amo più di ogni cosa al mondo, e in questo nipotino. Investire sugli affetti è un investimento a lungo termine, vero, solido”:aperto sui social racconta l’amore che la legatre figlie e al nipotino, il primogenito di Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza (che hanno annunciato il matrimonio pochi giorni fa). "Il tempo è ilpiù prezioso della, dedichiamolo a chi amiamo – ha aggiunto in una storia in cui suona il piano con il piccolo-. Quando sto con le mie figlie e con il mio bigné il mio”. La famiglia e gli affetti ma anche la voglia di mettersi sempre in gioco, di guardare al futuro con fiducia e di pensare in grande: “Poi sveglio tutte le mattine con l’obiettivo di creare cose nuove, ho sempre sogni.