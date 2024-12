Ilgiorno.it - Mensa Padre Nostro raccoglie doni solidali

Leggi su Ilgiorno.it

reper bambini da 0 a 14 anni. È la proposta dell’associazionedel, con il patrocinio del Comune, che è stata intitolata “Scatole di Natale - vicini a chi ne ha bisogno“. Nella scatola possiamo inserire qualcosa di caldo in buono stato (guanti, sciarpa, cappellino), di goloso (cioccolato, biscotti, caramelle), un passatempo (libro, giornalino, puzzle), un prodotto di igiene (dentifricio o spazzolino per bambino) e un biglietto gentile (anche un disegno sarà apprezzato). Il tutto va incartato e decorato, specificando in un angolo l’età del bambino a cui è destinato il regalo. Punto di consegna sarà il Banco alimentare (entrata da piazza Mercato o da piazza Soldini 8) oggi e giovedì, dalle 14,30 alle 17,30 e sabato dalle 9 alle 12. S.V.