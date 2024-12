Liberoquotidiano.it - Mediaset primo editore italiano negli ascolti individui nelle 24ore: superata la Rai

Leggi su Liberoquotidiano.it

davanti alla Rai. Il sorpasso è avvenuto sabato 9 novembre, quandoha superato la tv pubblica suglitotale. E così il Biscione per la seconda volta di seguito ètelevisivosul totale giornata. Già il 2023 aveva già segnato un momento storico per il Biscione, in quanto per la prima volta aveva superato Viale Mazzinisul totale giornata. All'epoca Pier Silvio Berlusconi dichiarava: "Riuscirete a ripetere l'anno in cui sarete davanti alla Rai24 ore? La risposta è: uno, non ci interessa; due, assolutamente no, è quasi matematicamente impossibile perché arrivano gli Europei e le Olimpiadi". Per l'amministratore delegato, infatti, il successonon è il fine ultimo di, bensì uno strumento per misurare il gradimento del pubblico e la capacità di attrarre investimenti pubblicitari.